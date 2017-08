Israelischer Botschafter: Im Namen der Zeitung ”Haaretz“ über Aserbaıdschan veröffentlichter Artikel ist völlig falsch

Baku, 31. Juli, AZERTAC

Der israelische Botschafter in Aserbaidschan Dan Stav gab eine Erläuterung über Artikel, der über Aserbaidschan auf der Website der Zeitung “Haaretz“ veröffentlicht ist, wie AZERTAC berichtet.

Nach seinen Worten sei der im Namen der Zeitung “Haaretz“ veröffentlichte Artikel über Aserbaidschan eindeutig und absolut falsch. Dan Stav sagte, dass solch ein Artikel in der israelischen Presse nicht veröffentlicht worden sei. Der israelische Tourismusminister Yarev Levin hatte Worte, die in seinem Namen in diesem falschen Artikel geschrieben wurden, nie gesagt, so Botschafter Dan Stav.