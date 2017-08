Staatspräsident Ilham Aliyev besucht Tabakverarbeitungsbetrieb in Zagatala

Zagatala, 3. August, AZERTAC

Staatspräsident Ilham Aliyev hat am Donnerstag, dem 3. August beim Besuch in der Zagatala Region eine Tabakverarbeitungsfabrik in Zagatala besucht.

Der Staatschef verfolgte hier den Tabakverarbeitungsprozess von der Gesellschaft “Azertutun“ GmbH.

Man teilte dem Staatschef mit, dass die Gesellschaft “Azertutun“ GmbH im Jahre 2007 ins Leben gerufen worden ist. Der Tabakverarbeitungsbetrieb von “Azertutun“ wurde im Jahre 2010 in Betrieb gesetzt. Die Fabrik hat eine Verarbeitungskapazität von 3300-3600 Tonnen Tabak und wurde mit modernen Anlagen hergestellt in den USA, Italien und Bulgarien ausgestattet.