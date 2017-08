Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt neuen Botschafter von Burkina Faso zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens VIDEO

Baku, 31. Juli, AZERTAC

Staatspräsident Ilham Aliyev hat am Montag, dem 31. Juli den neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter von Burkina Faso in Aserbaidschan Amadou Dico zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Botschafter Amadou Dico schritt die Front der Ehrenwache ab.

Der burkinische Diplomat überreichte dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev sein Beglaubigungsschreiben.

Dann unterhielt sich Präsident Ilham Aliyev mit dem Botschafter.

Es ist mir eine große Freude, in Aserbaidschan zum Botschafter ernannt worden zu sein, sagte Botschafter Amadou Dico: “Es mir auch eine große Ehre, mein Land in Aserbaidschan zu repräsentieren, eine Persönlichkeit wie Sie kennen gelernt, Ihr schönes Land besucht zu haben“.

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev sagte, dass es zwischen Aserbaidschan und Burkina Faso gute Möglichkeiten für die Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Handel, Investitionen sowie im Rahmen der internationalen Organisationen gibt. In dieser Hinsicht ist die Annäherung von unseren Ländern und Völkern sehr wichtig, so Staatspräsident Ilham Aliyev.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass der Botschafter Amadou Dico in dieser Richtung keine Mühe scheuen wird.