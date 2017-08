Staatspräsident Ilham Aliyev weiht in Balakan Zentrum “ABAD“ ein VIDEO

Balakan, 3. August, AZERTAC

Am Donnerstag hat in der Balakan Region mit Teilnahme von Staatspräsident Ilham Aliyev die Eröffnung eines neuen Zentrums “ABAD“ stattgefunden.

Wie AZERTAC berichtet, machte sich Präsident Ilham Aliyev zuerst an einem Stand mit der Tätigkeit und den Zukunftsplänen des im Dorf Katekh gegründeten Unternehmen “Balxurma“ vertraut. Man teilte dem Staatsoberhaupt mit, dass die Zahl von Mitarbeitern des Unternehmens von 15 auf 85 Personen steigen wird. Ursprünglich sind im Unternehmen 5 Millionen AZN investiert. Zusätzlich sollten noch 12 Millionen AZN investiert werden. Das Unternehmen plant, den täglichen Produktionsumpfang von Datteln von 45 Tausend Stück auf 150 Tausend Stück und die Zahl von Arbeitsplätzen bis 200 Personen zu erhöhen. Die Produkte des Unternehmens werden in die GUS-Staaten, nach Europa und in die arabischen Länder exportiert werden.

Dann gab man dem Staatschef ausführliche Informationen über Arbeiten, die im Rahmen des Projektes “ABAD“ durchgeführt werden.

Anschließend besichtigte Staatspräsident Ilham Aliyev im Rahmen des Pilotprojektes “ABAD“ in Balakan und anderen Regionen hergestellte Landwirtschaftsprodukte.

Im Rahmen des Projektes wurden im Zentrum ein zweistöckiges Bürogebäude mit einer Fläche von 280 Quadratmetern sowie ein 640 Quadratmeter großer Speicherkomplex unterschiedlicher Temperaturen gebaut.

Präsident Ilham Aliyev kam abschließend mit Vertretern der Öffentlichkeit des Rayons Balakan zusammen.