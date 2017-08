Tampere: Turkan Nasirova ist im Finale

Baku, 4. August, AZERTAC

In der finnischen Stadt Tampere dauert die Ringer-Meisterschaft der Jugendlichen an.

Am vierten Tag des Wettbewerbs konkurrieren junge Ringerinnen in den Gewichtklassen bis 48, 55, 63 und 72 kg. Am Wettbewerb nehmen ebenfalls 2 Mitglieder der aserbaidschanischen Auswahlmannschaft teil.

Aserbaidschanische Ringerin Turkan Nasirova bezwang in der Klasse bis 48 kg alle ihre Gegnerin und zog damit ins Finale ein, berichtet AZERTAC. Im Finale wird sie gegen japanischer Ringerin konkurrieren.

Eine weitere Ringerin Leyla Gurbanova wird gegen ukrainischer Ringerin um Bronze kämpfen.