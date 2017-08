Thailand/Vietnam: Mehrere Tote nach Flutkatastrophe

Baku, 3. August, AZERTAC

Wie AZERTAC unter Berufung auf ausländische Massenmedien berichtet, hat starker Regen in Thailand und Vietnam zu Überschwemmungen geführt. Bei Überschwemmungen im gebirgigen Norden Vietnams kamen sieben Menschen ums Leben, 27 weitere Personen werden vermisst.

Ein Zuständiger des Katastrophenamts sagte, in der Provinz Yen Bai kamen zwei Menschen ums Leben, von 13 Personen fehle jede Spur. Ferner sagte der Zuständige, in den Provinzen Son La und Lai Chau hätten fünf Menschen ihre Leben verloren, 14 Personen würden vermisst werden. Die Such- und Rettungsarbeiten seien eingeleitet worden.

Lokalen Nachrichten zufolge wurden bei den Überschwemmungen 87 Häuser beschädigt und eine fünf Hektar große Anbaufläche überschwemmt.

Bei dem starken Regen und den Überschwemmungen im vergangenen Monat kamen zwölf Menschen ums Leben.

Im Norden und Osten Thailands forderten die starken Niederschläge 23 Menschenleben. Wie das Innenministerium erklärte, seien mindestens 721.000 Menschen von den Niederschlägen in zehn Städten betroffen. Die Such- und Rettungsarbeiten nach zwei vermissten Personen wurden indessen eingeleitet.