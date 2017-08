US-Wirtschaft wächst

Baku, 28. Juli, AZERTAC

Die US-Wirtschaft hat sich nach einem schwachen Jahresstart erholt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich im zweiten Quartal um aufs Jahr gerechnet 2,6 Prozent zum Vorquartal, wie aus Zahlen des Handelsministeriums vom Freitag hervorgeht. Im ersten Quartal lag das Wachstum bei 1,2 Prozent.

Zum Beginn des Jahres hatte die größte Volkswirtschaft der Welt an Schwung verloren. Ein schwacher Jahresauftakt ist in den USA aber keine Besonderheit. Fachleute nennen statistische Probleme als Grund. Im zweiten Quartal trugen der Außenhandel und die Investitionen zum positiven Wachstum bei.

Die US-Zahlen sind nicht unmittelbar mit europäischen Erhebungen vergleichbar. Wachstumszahlen werden in den USA auf ein Jahr hochgerechnet, und sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, falls das Tempo ein Jahr lang gehalten würde. In Europa wird auf diese Annualisierung verzichtet.