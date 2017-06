Bakou accueille une conférence internationale au sujet de la normalisation, la métrologie et la certification

Bakou, 30 mai, AZERTAC

Environ 100 délégués représentant 14 pays, 10 organisations internationales et régionales se sont réunis à Bakou pour le 25e anniversaire de la création du Conseil interétatique sur la Normalisation, la Métrologie et la Certification de la CEI

Ayant pris la parole lors de la conférence internationale au sujet de «Mener une politique convenue depuis 25 ans dans les domaines de la normalisation, la métrologie et la certification», Ramiz Hassanov, président du Comité national du Normalisation, de la Métrologie et du Patent, ainsi que du Conseil interétatique, a souligné que la célébration du 25e anniversaire de la création de cette institution à Bakou n’était pas au hasard. Au cours de ces dernières années, la réputation croissante du pays, l’organisation réussie d’un certain nombre d’événements internationaux, l’hospitalité du peuple azerbaïdjanais et d’autres facteurs ont attiré l’attention des organisations internationales.

«La coopération économique, le développement de l’industrie et l’établissement des relations commercio-économiques dans le modèle des relations interétatiques de la CEI reposent sur l’accord concernant la politique convenue dans les domaines de la normalisation, la métrologie et la certification signé il y a 25 ans», a-t-il ajouté.

Les autres intervenants ont abordé l’activité de leur organisation, partagé leur points de vue sur la pratique internationale.

Les discussions porterons sur l’élargissement des relations commerciales entre les pays de la CEI, l’élimination des obstacles techniques au commerce, la réglementation technique, la normalisation, le renforcement de la reconnaissance mutuelle en matière d'accréditation lors de la conférence de 3 jours.

Du 31 mai au 1er juin, aura lieu la 51e réunion du Conseil interétatique.