Lettre de félicitations de M. Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya, adressée à M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Votre Excellence,

A l’occasion de la fête nationale de votre pays, je tiens à adresser, au nom du gouvernement et du peuple kenyans ainsi qu’en mon nom personnel, nos sincères félicitations à vous-même et, à travers vous, au peuple et au gouvernement azerbaïdjanais.

Pour cette fête importante, il m’est très agréable de souligner l’existence des relations chaleureuses entre nos deux pays. J’apprécie hautement les efforts déployés pour approfondir les liens bilatéraux, notamment la coopération éducative, commerciale et économique.

Je souhaite que la coopération entre nos deux pays se développe encore davantage pour les intérêts communs de nos peuples.

Je saisi cette heureuse opportunité pour vous souhaiter une excellente santé, une longue et heureuse vie, ainsi que le bien-être au peuple de la République d’Azerbaïdjan.

Veuillez agréer, Votre Excellence, l’expression de ma très haute considération.

Uhuru Kenyatta

Président de la République du Kenya