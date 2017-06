Le président Ilham Aliyev reçoit un ministre d’Etat saoudienVIDEO

Bakou, 30 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mardi 30 mai Thamer bin Sabhan Al Sabhan, ministre d’Etat au Ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite.

Thamer bin Sabhan Al Sabhan a transmis les salutations de S.M. Salman ben Abdelaziz Al Saoud, Roi d’Arabie saoudite et Serviteur des deux Lieux Saints, et de son héritier au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Thamer bin Sabhan Al Sabhan a remercié de leur part le président Ilham Aliyev d’avoir participé au Sommet arabo-islamo-américain à Riyad, malgré son emploi de temps très chargé et le déroulement des IVes Jeux de la solidarité islamique dans son pays. Il s’est félicité d’avoir effectué quelques visites à Bakou ces derniers temps.

Le ministre d’Etat au Ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite a dit que les relations entre les deux pays se développaient à un rythme croissant et les dirigeants des deux pays attachaient une grande importance à l’élargissement de ces liens. «Nous voulons porter nos relations au niveau de partenariat stratégique», a indiqué Thamer bin Sabhan Al Sabhan, marquant qu’ils souhaitaient l’intensification des visites réciproques de haut niveau, ainsi que celles entre les deux peuples.

Le président de la République s’est félicité de revoir le ministre d’Etat au Ministère des Affaires étrangères d’Arabie saoudite, Thamer bin Sabhan Al Sabhan. Le président Ilham Aliyev a exprimé ses félicitations pour le bon déroulement du Sommet arabo-islamo-américain. «De retour à Bakou après le Sommet, j’ai déclaré que le fait que le président américain Donald Trump avait effectué sa première visite à l’étranger en Arabie saoudite, un pays musulman, était la manifestation d’un respect pour l’ensemble du monde musulman», a indiqué le président azerbaïdjanais. Il a souligné que le Sommet s’était très bien passé et l’Azerbaïdjan y avait été représenté à haut niveau. Quant aux IVes Jeux de la solidarité islamique de Bakou, le président Ilham Aliyev les a qualifiés d’événement important pour le renforcement de la solidarité et de l’unité entre les pays musulmans. Le président de la République a noté que les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite se développaient avec succès et s’est dit convaincu qu’elles se développeraient plus rapidement dans les années à venir.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de S.M. Salman ben Abdelaziz Al Saoud, Roi d’Arabie saoudite et Serviteur des deux Lieux Saints, et de son héritier et a demandé de leur transmettre les siennes.