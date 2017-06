Message de félicitations de M. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Président de la République du Soudan, adressé à M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Votre Excellence,

A l’occasion de la fête nationale de votre pays, je tiens à adresser, au nom du gouvernement et du peuple soudanais ainsi qu’en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations à vous-même, à votre famille ainsi qu’à l’ensemble du peuple azerbaïdjanais.

Je saisis cette bonne occasion pour exprimer mon plaisir des relations bilatérales existant entre nos deux pays et nos deux peuples et j’ai l’honneur de me déclarer convaincu que les liens fraternels et les relations paisibles se renforceront de plus en plus.

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma très haute considération.

Omar Hassan Ahmad Al Bashir,

Président de la République du Soudan