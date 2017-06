Message de félicitations de M. Antonio Guterres, Secrétaire générale de l’ONU, adressé à M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Votre Excellence,

A l’occasion de la fête nationale de l’Azerbaïdjan je suis heureux de vous présenter les vœux sincères que je forme pour le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais.

Nous vivons une époque accompagnée de grandes attentes mais aussi de grandes menaces. Cette année, je l’ai commencée par un message invitant à la paix dans le monde entier. La dignité et la justice, le développement et le bien-être, tout ce que nous essayons d’obtenir, en tant que famille humaine, dépend de la paix. Ces valeurs figurent dans la Charte des Nations Unies et nous lient les uns aux autres.

J’apprécie votre pays, aussi je déclare que le caractère diversifié de l’ONU renforce, sur fond de différends de plus en plus nombreux dans le monde, notre activité commune et confirment que nous avons les valeurs humaines.

En ce jour où vous célébrez cette fête importante, je compte sur la participation active et la contribution de votre pays pour construire une Organisation des Nations Unies encore plus forte, sur l’aide de votre pays pour garantir avec nos efforts conjugués la paix, le progrès et les droits de l’homme pour chaque personne.

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma très haute considération.

Antonio Guterres,

Secrétaire générale de l’ONU