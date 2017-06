Entretien du président de la République avec Robin Dunnigan VIDEO

Bakou, 31 mai, AZERTAC

Ce mercredi 31 mai, le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu avec une délégation menée par Robin Dunnigan, sous-secrétaire d’Etat américaine adjointe pour la diplomatie énergétique.

Le président Ilham Aliyev a remercié Robin Dunnigan d’avoir participé à la 24ème édition du Salon international et conférence «Caspian Oil and Gas 2017». Il a également demandé à Robin Dunnigan de transmettre sa gratitude au président américain Donald Trump pour les paroles agréables dans son message adressé au salon. Le président de la République a noté que la poursuite du soutien par le gouvernement américain aux projets globaux réalisés par l’Azerbaïdjan revêtait une grande importance. «Le gouvernement américain a toujours soutenu d’une manière forte le projet Bakou-Tbilissi-Ceyhan et ceux qui lui ont succédé, dont celui de Corridor gazier Sud, et les idées énoncées dans le message adressé par le président américain au salon d’aujourd’hui montrent une fois de plus que la nouvelle administration des Etats-Unis est elle aussi fidèle à ce projet. Nous l’apprécions hautement. Je pense que les idées exprimées dans ce message sont une nouvelle confirmation du soutien et des relations amicales à l’égard de l’Azerbaïdjan», a souligné le président Ilham Aliyev. Le chef de l’Etat a fait savoir que c’était très important à l’époque où un projet historique comme Corridor gazier Sud, ainsi que tous les projets énergétiques en Azerbaïdjan étaient en cours de réalisation et le déplacement de Robin Dunnigan en Azerbaïdjan constituerait une bonne opportunité pour la discussion des perspectives des relations bilatérales, ainsi que du Corridor gazier Sud, de la coopération en matière énergétique et dans d’autres domaines. «L’Azerbaïdjan ouvre une nouvelle page dans l’évolution de l’industrie pétrolière et gazière, toute l’infrastructure requise, les pipe-lines et le personnel professionnel sont prêts. Donc, nous n’avons aucun obstacle devant nous et c’est très bien que nous poursuivions la bonne coopération avec la nouvelle administration des Etats-Unis et en matière énergétique et, comme le président Trump a indiqué dans son message, dans plusieurs autres domaines», a estimé le président Ilham Aliyev.

La sous-secrétaire d’Etat américaine adjointe pour la diplomatie énergétique, Robin Dunnigan, a exprimé ses remerciements pour les paroles agréables. «Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien personnel à la coopération énergétique ainsi que pour celui de l’Azerbaïdjan au renforcement de la sécurité énergétique dans la région. Vous avez dit que le message adressé par le président américain Donald Trump est la manifestation de la poursuite du soutien de la nouvelle administration américaine sous la direction du président des Etats-Unis. Vous avez absolument raison. Les idées énoncées dans ce message et dans celui que le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson avait adressé à la troisième réunion ministérielle en marge du Conseil consultatif sur le Corridor gazier Sud, de même que ma participation dans ce salon constituent une manifestation très évidente de notre fidélité à la poursuite de notre coopération non seulement en matière d’énergie, mais également dans les autres domaines, à notre activité conjointe en matière de réalisation du Corridor gazier Sud.

Lors de l’entretien, les parties ont échangé sur les différents aspects des relations bilatérales.