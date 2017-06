Le président colombien : L’Azerbaïdjan est l’Etat le plus puissant de la région

Bakou, 31 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a été reçu en marge de son déplacement en Colombie par le président colombien Juan Manuel Santos Calderon.

Le ministre Elmar Mammadyarov a transmis les salutations du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, au chef de l’Etat colombien. Juan Manuel Santos Calderon a, pour sa part, demandé de transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux à son homologue azerbaïdjanais.

Le président colombien Juan Manuel Santos a indiqué que l’Azerbaïdjan était l’Etat le plus puissant de la région et dit se réjouir des réussites économico-politiques obtenues durant les dernières années en Azerbaïdjan. Il a noté qu’il effectuerait avec plaisir une visite en Azerbaïdjan à la première occasion.

Lors de la rencontre, les parties se sont félicitées du développement des relations amicales de haut niveau existantes entre l’Azerbaïdjan et la Colombie et mettant l’accent sur la présence d’un grand potentiel pour développer davantage lesdites relations. Les parties ont procédé à un large échange de vues sur la coopération entre les deux pays en matière politique, économique, agricole et énergétique, mettant en valeur l’importance de renforcer les liens commerciaux à cet égard.

Le ministre Elmar Mammadyarov a donné des informations sur le processus de pourparlers concernant le règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh.

Au cours de la rencontre, un échange de vues a également eu lieu sur les questions d’intérêt mutuel.