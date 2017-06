Message de félicitations de M. Ismail Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, adressé à M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

En ce jour où la nation amie d’Azerbaïdjan célèbre l’anniversaire de sa fête nationale, je me fais ici l’honneur et le grand plaisir de vous transmettre mes vœux ardents de santé, de bonheur et de prospérité à vous ainsi qu’au Peuple ami azerbaïdjanais.

Je me réjouis de la qualité des relations d’amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples et, suis disposé à concourir à vos côtés en vue de les renforcer et de les développer davantage.

Vous réitérant mes vœux de bonne fête, veuillez recevoir, Monsieur le Président, mes salutations amicales et confraternelles.

Ismail Omar Guelleh

Président de la République de Djibouti