Lettre de félicitations de M. José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Votre Excellence,

A l’occasion de la fête nationale de votre pays je vous adresse, au nom de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ainsi qu’en mon nom personnel, mes vœux de santé et de bonheur. Que votre pays vive dans la paix et la prospérité.

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma haute considération.

José Graziano da Silva,

Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.