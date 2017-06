Ministère des Affaires étrangères: Les propos insensés de Nalbandian démontrent une fois de plus que l’Arménie entend poursuivre le statu quo

Bakou, 31 mai, AZERTAC

En marge de leur prochaine visite dans la region, les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE arriveront à Bakou le 19 juin. L’Azerbaïdjan déclare à plusieurs reprises qu’il est prêt à poursuivre les négociations substantielles sur le conflit, rapporte dans un communiqué Hikmet Hadjiyev, porte-patrole du Ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan.

«Les propos insensés du ministre arménien des Affaires étrangères E. Nalbandian lors de sa conférence de presse avec le secrétagire général de l’OSCE démontrent une fois de plus que la politique de l’Arménie consiste à poursuivre le statu quo basé sur l’occupation», a-t-il estimé.

Les tentatives de l’Arménie de présenter l’occupation des territoires azerbaïdjanais comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne peuvent être comparer qu’à l’occupation de la région des Sudètes de la Tchécoslovaquie par l’Allemagne nazie en 1938, a-t-il ajouté.

Le porte-parole indique que la communauté internationale soutient et respecte sans équivoque et fermement l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan dans le cadre de ses frontières internationalement reconnues. Ainsi, la communauté internationale montre à l’Arménie que le statu quo obtenu suite à l’occupation ne sera jamas admis. Les tentatives de violer par la force les frontières d’un Etat reconnues au niveau international sont aussi inacceptables.

«Si l’Arménie comprend cette réalité et retire ses troupes des territoires de l’Azerbaïdjan conformément au plan qui est sur la table des négociations aussitôt que possible, la paix et la sécurité durables peuvent être rétablies dans la region», a-t-il conclu.