Message de félicitations de Son Excellence M. Bounnhang Vorachith, Président de la République démocratique populaire lao

A Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Votre Excellence,

Au moment où vous célébrez le Jour de la République – fête nationale de votre pays, j’ai l’honneur d’adresser, au nom du peuple lao et en mon nom personnel, mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux à Votre Excellence ainsi qu’au peuple azerbaïdjanais.

Je suis convaincu que les relations entre la République démocratique populaire lao et la République d’Azerbaïdjan seront désormais renforcées en faveur des intérêts de nos peuples, de la paix et de la coopération internationale dans le monde entier.

Je profite de cette excellente occasion pour vous souhaiter une bonne santé et plein succès dans vos hautes fonctions, ainsi que la paix et le progrès au peuple azerbaïdjanais.

Veuillez-agréer, Votre Excellence, l’expression de ma très haute considération.

Bounnhang Vorachith

République démocratique populaire lao