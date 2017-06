Le président Ilham Aliyev assiste à la cérémonie d’envoi en mer des installations construites pour Chahdeniz-2 VIDEO

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Jeudi 1er juin s’est tenue la cérémonie d’envoi des blocs résidentiels et des installations de surface de la plateforme d’approvisionnement technologique pour Chahdeniz-2 vers la zone contractuelle de Chahdeniz dans la mer Caspienne.

La cérémonie a été marquée par la présence de M. Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan.

Reuvneg Abdoullayev, président de la SOCAR, et Gary Jones, président régional de BP pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, ont informé le chef de l’Etat sur les travaux effectués dans le cadre des projets Chahdeniz-2 et Corridor gazier Sud.

Après avoir pris connaissance de la plateforme, le président Ilham Aliyev s’est entretenu avec l’ensemble des travailleurs du projet devant lesquels il a prononcé un discours.

Le président Ilham Aliyev et Gary Jones, président régional de BP pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, ont appuyé sur le bouton symbolisant l’envoi en mer des installations construites pour Chahdeniz-2.