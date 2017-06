428 millions tonnes de pétrole et 133 milliards de m3 de gaz produits depuis le bloc Azeri-Tchyrag-Gunechli

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Depuis le début du développement jusqu’à présent, 428,4 millions de tonnes de pétrole et 133 milliards de m3 de gaz ont été produits depuis les gisements Azeri, Tchyrag et la partie en eau profonde de celui de Gunechli dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne. C’est ce qu’a déclaré l’académicien Khochbakht Youssifzadé, premier vice-président de la SOCAR, lors de la 24ème édition de la conférence internationale «Caspian Oil and Gas 2017», organisée à Bakou.

Il a fait savoir que plus de 42 milliards de dollars avaient été investis dans le projet jusqu’à ce moment-là.