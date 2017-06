Azexport a rejoint la plate-forme régionale de e-commerce

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le Centre d'analyse et de communication pour les réformes économiques (CACRE) et le Forum mondial des petites et moyennes entreprises pour la Turquie (World SME Forum) ont signé un mémorandum de coopération.

La signature du mémorandum a eu lieu en marge de la visite de Vussal Gassimli, directeur exécutif du Centre d'analyse et de communication pour les réformes économiques, en Turquie.

Les signataires sont Vussal Gassimli, directeur exécutif du Centre d'analyse et de communication pour les réformes économiques, et Tunc Uyanık, président du Forum mondial des petites et moyennes entreprises pour la Turquie.

En plus, Mammad Moussayev, président de la Confédération nationale des Associations d'entreprises de la République d'Azerbaïdjan (CNE), Rıfat Hisarciklioglu, directeur de l’Union des Chambres et des Bourses de Turquie, et Kakha Baindourachvili, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Géorgie, ont signé un mémorandum, en tombant d’accord sur la coopération.