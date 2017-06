La diplomatie parlementaire joue un rôle particulier dans le développement des relations azerbaïdjano-colombiennes

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu, en marge de son déplacement en Colombie, avec la vice-présidente du Sénat colombien Daira de Jésus Galvis Mendez. La sénatrice Teresita Garcia Romero, président du groupe d’amitié Colombie-Azerbaïdjan au Sénat colombien, et les autres membres du groupe ont été présents lors de l’entretien.

Elmar Mammadyarov a déclaré que la diplomatie parlementaire jouait un rôle particulière dans le développement des relations azerbaïdjano-colombiennes. Le ministre a exprimé ses remerciements à son interlocutrice pour le fait que le Sénat colombien soutenait toujours la position équitable de l’Azerbaïdjan dans le règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh en s’appuyant sur le droit international, notamment sur les principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières des Etats.

Les sénateurs ont rappelé qu’ils avaient effectué, en marge du 5ème Forum humanitaire international de Bakou, une visite en Azerbaïdjan les 29 et 30 septembre 2016, avaient rencontré la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva, le ministre des Affaires étrangères et les députés du Milli Medjlis. Ils ont également dit être aux côtés du peuple azerbaïdjanais et ne pas ménager leurs efforts pour le développement des relations amicales entre les deux pays dans les années à venir.

Elmar Mammadyarov a également félicité le peuple colombien pour le règlement pacifique du conflit qui durait depuis longtemps dans le pays et exprimant son espoir que l’accord de paix obtenu créerait de nombreuses opportunités pour le développement durable du pays.

Lors de l’entretien, la proclamation adoptée à l’occasion du 25ème anniversaire du génocide de Khodjaly, après avoir été signée par la vice-présidente du Sénat colombien, le président de la commission des affaires étrangères et de la défense nationale, ainsi que les sénateurs, a été remis au ministre Elmar Mammadyarov.

A ce titre, Elmar Mammadyarov a dit apprécier hautement l’adoption de la résolution intitulée «l’occupation illégale du territoire de la République d’Azerbaïdjan» dans la 2ème commission constitutionnelle permanente du Sénat colombien, ainsi que celle adoptée par la commission des affaires étrangères du Sénat à l’occasion du 25ème anniversaire du génocide de Khodjaly.

Le ministre Elmar Mammadyarov a dit avoir eu, en marge de son déplacement en Colombie, des rencontres fructueuses avec le président Juan Manuel Santos, la ministre des Affaires étrangère Maria Angela Holguin, ainsi que les milieux d’affaires et indiqué qu’il existait des opportunités favorables pour développer les relations économico-commerciales entre les deux pays.

Lors de l’entretien, les parties ont échangé sur des questions d’intérêt réciproque.