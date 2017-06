Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’est rendu au Costa Rica

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est rendu en visite officielle au Costa Rica.

En marge de sa visite, Elmar Mammadyarov devrait s’entretenir avec Manuel Gonzalez Sanz, ministre costaricain des Relations extérieures et du Culte et d’autres hauts fonctionnaires de ce pays. La signature d’un accord entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’exemption de visas pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel et de service.

Il est à noter le ministre costaricain des Relations extérieures et du Culte, Manuel Gonzalez Sanz, avait effectué une visite officielle en Azerbaïdjan en octobre 2015.