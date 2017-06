Sommet des agences de presse mondiales en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg VIDEO

Saint-Pétersbourg, 1er juin, AZERTAC

Pas moins de 12 mille délégués de 133 pays se sont réunis à Saint-Pétersbourg pour la 21e édition du Forum économique international qui a entamé ses travaux ce jeudi.

Le forum qui rassemble des ministres de 39 pays et d’environ 1000 entreprises se penche sur la situation économique globale, les innovations technologiques, le capital humain et les questions énergétiques.

En marge du forum, aura lieu un sommet des dirigeants des principales agences de presse mondiales au sujet de «Vers une information fausse ou vraie : appel au monde d’information contemporain», organisé par l’agence russe Tass. Les dirigeants et les représentants des agences de presse, telles que Associated Press, Reuters, Press Association, Anadolu, Bloomberg, ANSA, DPA, Xinhua, İRNA, Kyodo, Yonhap, France-Presse et d’autres mèneront des discussions lors du sommet qui débutera le 2 juin. L’Azerbaïdjan y sera représenté par Aslan Aslanov, directeur général de l’AZERTAC, président du Congrès mondial des agences de presse.

Les dirigeants et les représentants des agences participantes vont concentrer leur attention sur les problèmes graves que la diffusion de fausses nouvelles crée pour le journalisme sur fond de développement des technologies innovantes et la recherche des moyens de protection de ces problèmes. Les modérateurs du sommet seront Mikhaïl Gousman, directeur général adjoint de l’agence Tass et Giuseppe Cerbone, directeur général de l’agence italienne ANSA.