L’AZERTAC et l’agence Xinhua discutent de la réalisation des projets conjoints

Saint-Pétersbourg, 2 juin, AZERTAC

L’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) et l’agence de presse chinoise Xinhua ont conclu un accord sur l’élargissement de la coopération et la mise en œuvre des projets conjoints.

La conclusion de l’accord a fait l’objet de discussion lors de la rencontre entre Aslan Aslanov, directeur général de l’AZERTAC, et Zhang Sutang, vice-président de l’agence Xinhua, organisée le 2 juin en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Le directeur général Aslan Aslanov a noté que l’AZERTAC et l’agence Xinhua entretenaient depuis longtemps une coopération fructueuse, effectuait un échange d’information étroit, organisaient des expositions photo conjointes. Il a indiqué que l’AZERTAC diffusait des informations en chinois, l’agence coopérait étroitement avec l’institut Confucius de Bakou. Aslan Aslanov a fait savoir que les agences travaillaient sur le projet d’un nouvel accord de partenariat, ajoutant qu’il serait enchanté de signer ce document avec le président de Xinhua Zhao Minghao à Bakou.

Zhang Sutang a déclaré que l’agence Xinhua attachait de l'importance à la coopération avec l’AZERTAC, exprimant l'intérêt de son agence pour développer l'échange d'informations et la mise en œuvre de projets conjoints. Il a salué la diffusion des informations en langue chinoise par l’AZERTAC, marquant que l’agence de presse Xinhua était prête à apporter son aide nécessaire en la matière. Zhang Sutang a dit avoir beaucoup entendu parler d’Azerbaïdjan, de sa culture et de son développement, ajoutant qu'il serait heureux de visiter la capitale azerbaïdjanaise, devenue une des plus belles villes du monde.

L’accent a été mis sur l'importance de continuer de fournir un soutien médiatique aux projets «Une ceinture, une route», la Grande Route de la soie, ainsi qu’aux autres projets impliquant l'Azerbaïdjan et la Chine. Les discussions ont également porté sur les moyens de porter les relations entre l’AZERTAC et l’agence Xinhua à une nouvelle phase durant la présidence de l'agence azerbaïdjanaise au Congrès mondial des agences de presse et à l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA), l’activité des agences membres sur le site de l’OANA, l’échange réciproque d’information.