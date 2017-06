La SOCAR et la société Uzbekneftegaz signent un mémorandum

Bakou, 2 juin, AZERTAC

La SOCAR et la société Uzbekneftegaz ont signé un mémorandum afin d’identifier les domaines d’action possibles en Azerbaïdjan.

Le mémorandum a été paraphé lors de la rencontre du président de la SOCAR Rovnag Abdoullayev avec Alisher Soultanov, président du conseil d’administration de la société Uzbekneftegaz, en visite à Bakou afin d’assister à la conférence internationale «Caspian Oil and Gas 2017».

Évoquant la participation réussie de la SOCAR dans des projets régionaux et internationaux, R. Abdoullayev a dit que les réalisations obtenues et l’expérience acquise dans le cadre de ces actions seraient utiles pour le développement de la coopération énergétique entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan et fonderaient la base des projets futurs.

İl a ensuite fourni des informations sur les projets que la SOCAR réalise dans le pays et hors de ses frontières.

De son côté, Alisher Soultanov, président du conseil d’administration de la société Uzbekneftegaz, s’est félicité de leur présence au Salon-conférence Caspian Oil and Gas 2017, avant d’aborder les projets qu’ils mettent en œuvre dans les secteurs de la production, du traitement et de la chimie pétro-gazière.

İl a salué le mémorandum signé entre la SOCAR et la société Uzbekneftegaz en termes d’établissement d’une coopération approfondie et étroite entre les deux entreprises. A.Soultanov s’est dit convaincu que le document qu’ils venaient de signer élargirait les possibilités pour le développement de la coopération bilatérale.