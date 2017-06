Son Excellence Madame Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Bakou, le 4 juin 2017.

Madame la Première ministre,

C'est avec une grande émotion que nous avons appris l'attentat terroriste perpétré à Londres faisant des morts et des blessés.

Cet acte meurtrier confirme une fois de plus que le terrorisme est un fléau terrible, qu'il est nécessaire et important de lutter fermement et sans relâche contre toutes ses formes.

En ces circonstances douloureuses, je présente en mon nom personnel et en celui du peuple azerbaïdjanais nos vives condoléances à vous-même, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'à l'ensemble du peuple du Royaume-Uni, de même que je souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Ilham Aliyev

Président de la République d'Azerbaïdjan