Une anthologie de la poésie azerbaïdjano-colombienne présentée en Colombie

Bakou, 5 juin, AZERTAC

La ministre colombienne des Affaires étrangères, Mme Maria Angela Holguin, a présenté un exemplaire du livre «Vingt poèmes» (Anthologie de la poésie azerbaïdjano-colombienne) à son homologue azerbaïdjanais Elmar Mammadyarov lors de leur rencontre qu’ils avaient eue récemment à Bogota.

Il est à noter que ce livre a été préparé par le Centre de traduction près le Conseil des Ministres de la République d’Azerbaïdjan en coopération avec l’ambassade de Colombie à Bakou.

«La parution d’un tel recueil contribuera considérablement aux relations entre la Colombie et l’Azerbaïdjan. Ce genre d’initiative avancée notamment dans le domaine de la littérature jouera un rôle fondamental dans le renforcement de la compréhension et de l’amitié. Le livre contient des poèmes des grands poètes Nizami Gandjavi, Imadeddin Nessimi et d’autres poètes azerbaïdjanais, ainsi que des exemplaires de la littérature colombienne. La présentation du livre se tiendra à Bakou le 13 juin», a dit Maria Angela Holguin, a-t-on appris auprès du Centre de traduction.

Plus tard, Elmar Mammadyarov a partagé ses avis concernant le livre «Vingt poèmes». «Ce livre sera un bel exemple pour le développement à un rythme croissant des relations azerbaïdjano-colombiennes. L’anthologie est un élément important qui montre que nous sommes sur la bonne voie», a-t-il estimé.