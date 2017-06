Lettre de félicitations de S.E. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan, adressée à S.M. Carl XVI Gustaf, Roi de Suède

Bakou, le 3 juin 2017.

Votre Majesté

A l’occasion de la fête nationale du Royaume de Suède, je suis heureux d’adresser à Votre Majesté, ainsi qu’à l’ensemble de votre peuple mes félicitations les plus chaleureuses auxquelles je joins mes vœux de santé et de bonheur pour vous et de paix et de bien-être au peuple ami de Suède.

Je vous prie d’agréer, Votre Majesté, l’expression ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan