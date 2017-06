Plus de 600 tireurs attendus à Gabala pour la Coupe du monde

Gabala, 6 juin, AZERTAC

Du 6 au 14 juin 2017, à Gabala, aura lieu la Coupe du monde sur les épreuves de tir olympique (juniors). La cérémonie d’ouverture officielle du tournoi, organisé par le Club de tir «Gabala» et la Fédération azerbaïdjanaise de tir, avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports, se tiendra mercredi 7 juin.

Quelque 600 athlètes venus de plus de 4 pays rivaliseront les épreuves qui se dérouleront dans le Complexe de tir aux pigeons d’argile et de tir de flèches dans le bourg de Boum de Gabala. İls se disputeront 10 lots de médailles. La Coupe du monde comprend les épreuves de tir au pistolet et au fusil 10, 25 et 50 mètres.