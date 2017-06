L’Azerbaïdjan représenté à un salon des voyages à Séoul

Bakou, 6 juin, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a été représenté à la 32ème édition du Salon des voyages à Séoul, capitale de la Corée du Sud.

Le pavillon Azerbaïdjan a rassemblé des photos et des souvenirs représentant de différents éléments appartenant de la culture azerbaïdjanaise, dont les tenues traditionnelles, les instruments de musique, les monuments historiques et les échantillons d’architecture moderne, la merveilleuse nature de l’Azerbaïdjan. En plus, des brochures sur le potentiel touristique national ont été distribuées aux visiteurs du pavillon Azerbaïdjan.