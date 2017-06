Alexandre Medvedev : La crise entre le Qatar et les pays arabes influencera le marché mondial du GNL

Bakou, 6 juin, AZERTAC

La crise existant entre le Qatar et certains pays arabes influencera le marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL). C’est ce qu’a déclaré Alexandre Medvedev, vice-président du conseil d’administration de Gazprom.

Il a fait savoir que la Qatar était l’un des plus gros exportateurs mondial de GNL. «Les marchés mondiaux du GNL seront négativement influencés par la crise existant entre le Qatar et certains pays arabes. Mais, il est encore trop tôt pour se prononcer définitivement sur ce sujet», a-t-il estimé.

Notons que le Qatar a été le pays qui avait exporté le plus de GNL en 2016 (77,2 millions de tonnes).

Pour rappel, l’Arabie saoudite, l’Egypte, le Bahreïn et les Emirats arabes unis ont déclaré avoir rompu leurs relations diplomatiques et consulaires avec le Qatar, accusé de soutenir les organisations terroristes et de tenter de perturber la stabilité dans ces pays arabes. Le Yémen et la Livie se sont joints à la décision qu’un certain nombre de pays arabes avaient prise à l’égard du Qatar, ce qui a porté à 6 le nombre des pays ayant rompu les relations diplomatiques avec le Qatar.