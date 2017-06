Message de félicitations de M. Mohammed Ashraf Ghani, Président de la République islamique d’Afghanistan

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Votre Excellence,

J’ai l’honneur d’adresser au nom du peuple afghan nos félicitations les plus sincères à Votre Excellence et à l’ensemble du peuple frère d’Azerbaïdjan à l’occasion de la fête nationale de votre pays.

Développer et élargir encore davantage la coopération en tenant compte des intérêts mutuels entre nos deux pays constitue l’une des questions importantes pour l’Afghanistan.

Je me réjouis des relations amicales existantes entre l’Azerbaïdjan et l’Afghanistan et je saisis cette heureuse opportunité pour souhaiter l’approfondissement et le renforcement des relations entre nos deux peuples frères.

Je forme les vœux de santé et de succès pour Votre Excellence, ainsi que de bonheur et de prospérité pour le peuple azerbaïdjanais ami.

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma respectueuse considération.

Mohammed Ashraf Ghani,

Président de la République islamique d’Afghanistan