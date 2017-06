L’ambassadeur d’Azerbaïdjan remet ses lettres de créance au président malien

Bakou, 6 juin, AZERTAC

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan Tarik Aliyev a remis ses lettres de créance au président malien Ibrahim Boubacar Keïta.

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a présenté ses remerciements pour l’hospitalité qui lui avait été réservée lors de sa visite en Azerbaïdjan, accompagné de la première dame Keïta Aminata Maïga, pour participer à la 4ème édition du Forum mondial sur le dialogue interculturel.

Lors de le rencontre, l’ambassadeur a porté à l’attention du président malien que plus d’un million d’Azerbaïdjanais étaient devenus réfugiés et personnes déplacées internes suite à l’occupation par l’Arménie des territoires azerbaïdjanais, ajoutant que cette question douloureuse empêchait le rétablissement de la paix et le développement plus rapide dans la région.

Au cours de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur la coopération entre les deux pays dans différents domaines, l’accent a été mis sur l’existence d’un grand potentiel pour le développement des relations bilatérales.

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a demandé à l’ambassadeur de transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le président malien s’est dit intéressé par la coopération avec l’Azerbaïdjan et a souhaité à l’ambassadeur azerbaïdjanais plein succès dans l’exercice de ses fonctions.