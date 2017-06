Rex Tillerson : Les Etats-Unis veulent élargir encore la coopération avec l’Azerbaïdjan dans les années à venir

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique a publié sur son site officiel le message de félicitations du secrétaire d’Etat Rex Tillerson à l’occasion de la fête nationale de l’Azerbaïdjan.

Dans le message le secrétaire d’Etat transmet au nom du peuple américain ses sincères félicitations au peuple azerbaïdjanais à l’occasion du 28 Mai, Jour de la République.

«Les Etats-Unis et l’Azerbaïdjan sont des partenaires étroits, nos deux pays coopèrent depuis de longues années en matière d’énergie et de sécurité, établissent un dialogue fondé sur les principes démocratiques. Je félicite l’Azerbaïdjan, pays riche d’histoire, à l’occasion de l’arrivée du mois de Ramadan et du 99ème anniversaire de la fondation de la première république parlementaire dans le monde musulman», souligne le secrétaire d’Etat.

Rex Tillerson a dit que les Etats-Unis soutenaient les efforts d’un peuple pour construire un Etat plus sûr et plus prospère respectant les libertés fondamentales, marquant que son pays était fidèle au principe de règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh.

Il note que les Etats-Unis veulent élargir encore plus la coopération tous azimuts avec l’Azerbaïdjan dans les années à venir.