Une présentation dite «Les réalités azerbaïdjanaises : depuis le passé  jusqu’à présent» Gyeongju

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Une présentation intitulée «Les réalités azerbaïdjanaises : depuis le passé jusqu’à présent», consacrée au 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et la République de Corée, s’est tenue dans la ville coréenne de Gyeongju.

Des informations détaillées ont été fournies sur le développement que l’Azerbaïdjan avait connu au cours des dernières années dans la vie politique, économique, sociale et culturelle lors de la présentation ayant rassemblé les dirigeants des autorités de la ville de Gyeongju et environ 300 participants. De plus, les moments similaires dans l’histoire et la culture de la Corée et de l’Azerbaïdjan ont fait l’objet de larges discussions.

Le conseiller de l’ambassade Vaguif Djafarov a passé en revue l’histoire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, de même qu’il a largement parlé des actes génocidaires que le peuple azerbaïdjanais avait subis au XXe siècle, la tragédie du 20 Janvier et le conflit du Haut-Karabagh. Les questions des participants concernant l’Azerbaïdjan ont trouvé leurs réponses.