Les collaborateurs de l’AZERTAC améliorent leurs compétences en langues étrangères

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Sur fond de développement rapide de l’Azerbaïdjan, son intégration à la communauté internationale, d’organisation des évènements humanitaires, sportifs et culturels internationaux, ainsi que d’évolution des relations de l’AZERTAC avec les principales agences de presse mondiales et sa présidence aux organisations médiatiques internationales, l’amélioration des compétences en langues étrangères des collaborateurs de l’agence revêt une importance particulière. A cette fin, l’agence organise chaque année des cours de langues étrangères.

A présent, il y a des cours de chinois, d’anglais et d’allemand à l’agence. Plus de 50 collaborateurs y ont été impliqués.

L’AZERTAC coopère activement avec l’Institut Confucius en vue de former des traducteurs de chinois. Les professeurs de l’institut enseignent le chinois à plus de 20 collaborateurs de l’agence qui prennent également connaissance de la culture chinoise. A la fin des cours, des diplômes et des certificats leur seront remis.

L’AZERTAC a également tissé d’étroites relations de partenariat avec l’agence chinoise Xinhua. Cette collaboration permet d’élargir l’échange d’informations entre ces deux agences qui sont récemment tombées d’accord sur l’extension de la coopération et la mise en œuvre des projets conjoints. Les dernières discussions en ce sens ont été menées pendant la rencontre entre le directeur général de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, et le vice-président de l’agence Xinhua, Zhang Sutang, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.