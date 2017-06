TAP alloue 400 mille euros pour les projets sociaux en Italie

Bakou, 7 juin, AZERTAC

La société TAP AG, opérateur du gazoduc Transadriatique qui vise à acheminer le gaz naturel azerbaïdjanais vers l’Europe, a lancé la deuxième étape du programme de petites subventions pour les organisations à but non lucratif dans la province de Lecce, en Italie, rapporte l’AZERTAC citant TAP AG.

Des subventions pour 7 projets de la première étape du programme seront débloquées cette année. Le budget total du programme est estimé à 400 mille euros. C’est plus de deux fois que la somme en 2016. 50 mille euros au maximum seront alloués pour chaque projet. On peut également avancer des propositions dans le domaine sportif.

Toutes les organisations à but non lucratif fonctionnant dans la province de Lecce peuvent participer au programme. Les propositions seront acceptées du 1er juin au 31 août.

A noter que le gazoduc TAP constitue un segment du Corridor gazier Sud qui est l’un des projets énergétiques prioritaires pour l’Union européenne. 40,3% des travaux de construction de TAP, dont la première pierre a été posée le 17 mai 2016 à Thessalonique, en Grèce, ont déjà été effectués. Le coût total du projet est estimé à 4,5 milliards d’euros.

A présent, 2500 personnes travaillent dans les chantiers du gazoduc en Grèce. 176 sociétés grecques y ont été impliquées.

Le gazoduc Transadriatique, long d'environ 871 km (547 km en Grèce, 211 km en Albanie, 105 km sous la mer Adriatique, 8 km en Italie), ayant un diamètre de 48 pouces (38 pouces dans la partie souterraine), se joindra au gazoduc transanatolien (TANAP) à Kipoi, village grec situé à la frontière turco-grecque. Le projet TAP prévoit l'acheminement du gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 vers le Sud de l'Italie, ensuite vers l'Europe de l'Ouest, via la Grèce et l'Albanie en passant à travers la mer Adriatique. La capacité initiale du TAP, qui sera mis en service en 2020, sera de 10 milliards de m3 par an et devrait atteindre au plus tard 20 milliards de m3.

Au total, plus de 53 mille tubes seront utilisés dans la construction de ce gazoduc.

Les actionnaires du projet TAP sont : BP (20 %), Southern Gas Corridor CJSC (20 %), Snam (20 %), la Belge Fluxys (19 %), l'Espagnole Enagás (16 %) et la Suisse Axpo (5 %).