A Son Excellence M. Hassan Rohani, Président de la République islamique d’Iran

Bakou, le 7 juin 2017

Monsieur le Président,

Nous sommes profondément attristés et indignés par la nouvelle sur la perte en vies humaines et les blessés suite aux attaques terroristes à Téhéran.

Cet acte sanglant confirme une fois de plus que le terrorisme est devenu un terrible fléau pour tout le monde et la nécessité de lutter conjointement et de manière cohérente contre toutes ses formes.

Dans ce moment difficile, je tiens à adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, nos profondes condoléances à Vous, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’à l’ensemble du peuple iranien ami et frère, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

Que Dieu ait leur âme !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan