Des tireurs de renom de plus de 45 pays se réunissent à Gabala

Cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de tir

Gabala, 7 juin, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture officielle de la Coupe du monde sur les épreuves de tir olympique (juniors), organisée par le Club de tir «Gabala» et la Fédération azerbaïdjanaise de tir, avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports, a eu lieu mercredi soir à Gabala.

Le chef du Pouvoir exécutif de la région de Gabala Sabouhi Abdoullayev et le vice-président du Club de tir «Gabala» Elvin Ismayilov sont intervenus à la cérémonie où participaient les représentants de la Fédération internationale de tir sportif et des fédérations de tir de 45 pays. Les orateurs ont abordé les mesures prises pour le renforcement du cadre matériel et technique du sport en Azerbaïdjan, les soins et l’attention que le président de la République accorde aux athlètes et les succès obtenus par les sportifs azerbaïdjanais.

Peter Underhill, un responsable de la Fédération internationale de tir sportif, directeur technique des épreuves de la Coupe du monde de tir, a noté qu’au cours des 4 dernières années, la Coupe du monde et le Grand-Prix de tir avaient été organisés de façon exceptionnelle à Gabala. «Nous suivons de près ce tournoi prestigieux et je peux dire que l’Azerbaïdjan a une riche expérience quant à l’organisation de grands événements. Je sais que dans votre pays, l’Etat accorde les soins aux sports», a-t-il ajouté.

Quelque 600 athlètes venus de plus de 4 pays rivaliseront les épreuves qui se dérouleront dans le Complexe de tir aux pigeons d’argile et de tir de flèches dans le bourg de Boum de Gabala. İls se disputeront 10 lots de médailles. La Coupe du monde comprend les épreuves de tir au pistolet et au fusil 10, 25 et 50 mètres.

Après les interventions, la Coupe du monde a été déclarée ouverte et l’hymne de la Fédération internationale de tir sportif a retenti.