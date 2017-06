Un congressiste américain fait une déclaration sur le Jour de la République de l’Azerbaïdjan

Washington, 8 juin, AZERTAC

Donald Payne, élu démocrate du New Jersey à la Chambre des représentants des Etats-Unis, a fait une déclaration sur le 99ème anniversaire du Jour de la République, fête nationale de l’Azerbaïdjan.

Le congressiste américain indique que l’Azerbaïdjan a fondé en 1918 la première république musulmane démocratique et laïque dans le monde, marquant que son indépendance n’a pas duré longtemps. Il dit que pourtant l’Azerbaïdjan, débarrassé du joug de l’Union soviétique, a rétabli son indépendance en 1991.

Donald Payne exprime la gratitude de son pays à l’Azerbaïdjan, allié des Etats-Unis, pour l’aide importante qu’il apporte aux forces des Etats-Unis et de l’OTAN, pour la présence des soldats azerbaïdjanais aux côtés de ceux des Etats-Unis dans les combats en Afghanistan, ainsi que pour sa contribution aux opérations au Kosovo et en Irak.

Dans la déclaration, il est noté que l’Azerbaïdjan, pays musulman, a établi des relations étroites avec Israël depuis les années 1990, que ce pays constitue un asile de la communauté juive et la liberté religieuse et le pluralisme sont assurés dans la société tolérante.

Enfin, le congressiste américain indique que l’Azerbaïdjan, en tant que membre des Nations Unies, de l’OTAN et de l’OSCE, a été apprécié pour son rôle dans la communauté internationale et marque que l’Azerbaïdjan est un partenaire stratégique fort des États-Unis dans une région stratégiquement importante et compliquée.

Youssif Babanly

Envoyé spécial de l’AZERTAC

Washington