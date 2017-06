La visite du ministre turc des affaires étrangères en Lituanie reportée

Vilnius, 8 juin, AZERTAC

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a reporté sa visite en Lituanie, prévue aujourd’hui, à cause de l’aggravation de la situation dans la région.

Le chef de la diplomatie turque a demandé des excuses à son homologue lituanien Linas Linkevicius lors d’une conversation téléphonique d’avoir dû reporter sa visite et a exprimé son souhait d’effectuer la même visite au moment le plus tôt possible et opportun pour les deux parties.

Mevlut Cavusoglu a effectué sa dernière visite en Lituanie deux ans avant, tandis que Linas Linkevicius a réalisé la sienne en Turquie en 2016 après la tentative de coup d’Etat militaire ratée dans ce pays.

Nigar Djafarli

Envoyé spécial de l’AZERTAC

Vilnius