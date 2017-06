Malena Mard : Des réformes importantes sont menées pour développer le secteur non pétrolier en Azerbaïdjan

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Une large gamme de domaines d’activité se réunira dans le nouvel accord dont nous espérons la signature entre l’Union européenne (UE) et l’Azerbaïdjan. C’est ce qu’a déclaré Malena Mard, chef de la représentation de l’UE en Azerbaïdjan, lors du 3ème Forum d’affaires UE-Azerbaïdjan.

Elle a indiqué que les parties coopéraient sur la base de l’accord de coopération et de partenariat. «Mais après la signature de cet accord, beaucoup de choses sont arrivées. Nous devons nous réunir afin d’œuvrer pour mettre en place un nouveau cadre juridique. Cet accord permettra de profiter au maximum des nouvelles opportunités. La coopération économique sera elle aussi reflétée dans l’accord. L’UE est le principal partenaire commercial de l’Azerbaïdjan. 50 pour cent de l’investissement étranger en Azerbaïdjan appartiennent aux pays européens. L’UE souhaite devenir partenaire avec l’Azerbaïdjan dans le secteur non pétrolier. Nous sommes témoins de la mise en œuvre des réformes importantes pour le développement du secteur non pétrolier en Azerbaïdjan», a marqué Malena Mard.