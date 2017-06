Message de félicitations de M. Moon Jae-in, Président de la République de Corée

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Votre Excellence,

A l’occasion de la fête nationale de votre pays, je voudrais adresser, au nom du gouvernement et du peuple de la République de Corée, mes chaleureuses félicitations à vous-même ainsi qu’au peuple azerbaïdjanais.

L’Azerbaïdjan avait atteint un progrès non seulement en matière politique, économique et culturel, mais aussi dans tous les domaines de la vie sociale pendant les 25 dernières années de l’histoire.

J’espère que nos liens étroits et la coopération fondée sur la base des similitudes dans nos racines culturelles et s’approfondissant de plus en plus renforceront encore nos relations dans les années à venir.

Je forme les vœux de santé pour Votre Excellence et de bien-être durable pour la République d’Azerbaïdjan.

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de ma haute considération.

Moon Jae-in,

Président de la République de Corée