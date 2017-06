Message de félicitations de Son Excellence M. Emmanuel Macron, Président de la République française

A Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

A l’occasion de la fête nationale de l’Azerbaïdjan, je voudrais adresser, à vous-même ainsi qu’à l’ensemble du peuple azerbaïdjanais, mes vœux les plus sincères de paix, de prospérité et de progrès.

Au cours de l’année écoulée, les nombreux échanges à haut niveau, et particulièrement la visite officielle que vous avez effectuée en France le 14 mars dernier, ont témoigné de la qualité et du dynamisme des relations entre la France et l’Azerbaïdjan.

Je connais votre engagement personnel à cet égard, et je forme le vœu que nous puissions ensemble à l’avenir exploiter le grand potentiel de développement de ces relations dans tous les domaines.

Je vous assure enfin que la France maintiendra tout son engagement, en sa qualité de co-président du Groupe de Minsk, pour qu’une solution négociée, juste et durable soit enfin trouvée au conflit du Haut-Karabagh.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.

Emmanuel Macron

Président de la République française