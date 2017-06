Sartaj Aziz: Le Pakistan est intéressé par l’élargissement davantage de la coopération avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov et le conseiller du Premier ministre pakistanais pour les affaires étrangères Sartaj Aziz ont procédé à un échange de lettres de félicitations à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans la lettre envoyée à son homologue pakistanais, E. Mammadyarov a souligné que les relations azerbaïdjano-pakistanaises caractérisées par les valeurs historiques, culturelles et religieuses communes s’étaient élevées à un nouveau de coopération stratégique en se développant avec succès dans tous les domaines. Le ministre a noté que les visites mutuelles des chefs d’Etat, le déplacement récent du Premier ministre pakistanais en Azerbaïdjan, ainsi que le soutien mutuel dans l’arène régionale et internationale avaient donné une impulsion au développement significatif des liens des deux pays.

E. Mammadyarov s’est dit convaincu que la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays servirait au bien-être des peuples azerbaïdjanais et pakistanais, dans le même temps, à la paix et la sécurité régionales, ainsi qu’au développement durable. İl a par ailleurs exprimé sa certitude que la collaboration fructueuse entre les deux pays, les relations d’amitié Azerbaïdjan-Pakistan basées sur la confiance et la compréhension mutuelles seraient renforcées davantage.

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a également remercié pour la position de principe du Pakistan quant au règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh dans le cadre de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan, les résolutions adoptées par le Sénat et l’Assemblée pakistanaise à cet égard.

De son côté, le conseiller du Premier ministre pakistanais pour les affaires étrangères Sartaj Aziz a écrit dans sa lettre adressée à Elmar Mammadyarov que les relations historiques, culturelles et religieuses entre le Pakistan et l’Azerbaïdjan se manifestaient par la coopération bilatérale et multilatérale.

Il a souligné que le Pakistan était intéressé par l’élargissement de la coopération avec l’Azerbaïdjan frère dans les domaines politique, économique, énergétique et de la défense. Enfin, il a souhaité une paix durable et la prospérité au peuple azerbaïdjanais.