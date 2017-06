Le poids des femmes dirigeantes a atteint 21 pour cent au début de cette année

Bakou, 9 juin, AZERTAC

En 2012, le poids des femmes dirigeantes avait constitué 17 pour cent, tandis qu’au début de l’année courante il a atteint 21 pour cent. L’évolution de l’entreprenariat féminin favorise la diminution du taux de pauvreté, la hausse de l’indépendance économique et sociale des femmes et, dans un certain nombre de cas, l’élimination de l’inégalité des sexes dans la société. C’est ce qu’a déclaré Hidjran Husseynova, présidente du Comité d’Etat en charge de la Famille, de la Femme et de l’Enfance.