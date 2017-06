L’Azerbaïdjan et la Slovénie mènent des consultations politiques

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Khalaf Khalafov, a effectué une visite officielle en Slovénie dans le but de mener des consultations politiques entre l’Azerbaïdjan et la Slovénie.

En marge de sa visite, Khalaf Khalafov s’est entretenu avec la vice-ministre slovène des Affaires étrangères, Darja Bavdaz Kuret. Le directeur politique du Ministère slovène des Affaires étrangères et d’autres hauts fonctionnaires ont été présents lors de l’entretien.

Les parties ont discuté des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Slovénie, ont procédé à un large échange de vues sur le développement de la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, des transports, de la communication, des hautes technologies, de la culture et du tourisme.

Lors de l’entretien, Khalaf Khalafov a donné des informations détaillées sur la situation actuelle du conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh, mettant en valeur la nécessité de modifier le statu quo fondé sur l’occupation et de retirer les forces armées de l’Arménie des territoires occupés de l’Azerbaïdjan.

Khalaf Khalafov a fait savoir que le règlement du conflit dans le cadre de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan n’avait pas d’alternative. Il a été noté que la résolution des conflits existants dans la région constituait un facteur important de l’architecture de la sécurité européenne.

Darja Bavdaz Kuret a indiqué que les relations entre l’Azerbaïdjan et la Slovénie étaient à haut niveau et souligné que les deux pays possédaient un grand potentiel pour développer encore plus les relations. Il a jugé nécessaire d’intensifier les liens entre l’Azerbaïdjan et la Slovénie dans le secteur énergétique ainsi que les rapports entre les milieux d’affaires et les gens. Darja Bavdaz Kuret a salué le climat de sécurité et de stabilité existant en Azerbaïdjan, notant que l’Union européenne était intéressée par cela.

