Lettre de félicitations à Sa Majesté Elizabeth II, Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Bakou, le 7 juin 2017.

Votre Majesté,

A l’occasion de la fête nationale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, j’ai le plaisir d’adresser en mon nom personnel et en celui du peuple azerbaïdjanais mes sincères félicitations à Votre Majesté et à travers vous à l’ensemble de votre peuple.

Je saisis cette heureuse opportunité pour former les vœux de santé, de bonheur et de succès pour Votre Majesté, ainsi que de paix et de prospérité pour le peuple ami du Royaume-Uni.

Je vous prie d’agréer, Votre Majesté, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan