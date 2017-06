Des députées azerbaïdjanaises participeront à une conférence régionale à Bucarest

Bakou, 9 juin, AZERTAC

La présidente de la Commission pour la famille, la femme et l’enfant du Milli Medjlis, Aguiyé Nakhtchivanly, et la députée Sahibé Gafarova effectueront le 11 juin une visite à Bucarest, capitale de la Roumanie, pour participer à la Conférence régionale de l’Europe centrale et orientale portant sur le thème «La promotion du développement des lois pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles», a-t-on appris auprès du parlement azerbaïdjanais.

Lors de la conférence, les discussions porteront sur le perfectionnement de la législation en matière d’élimination de la violence à l’égard des femmes et familiale, l’assurance de l’égalité des sexes, l’accroissement du rôle des femmes dans la vie sociale, la mise en œuvre de la sensibilisation en la matière.

Les députées donneront des informations sur les lois adoptées en matière de défense des droits des femmes, l’attention de l’Etat envers elles en Azerbaïdjan.